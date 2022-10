Zottegem gaat burgers bevragen over bib

De stad Zottegem organiseert een grote publieksbevraging over haar bibliotheek. Die bib is normaal ondergebracht in het Kasteel van Egmont. Maar door renovatiewerken is de bibliotheek tijdelijk ondergebracht aan de Buke. Binnenkort keert de bib terug naar het kasteel, en daarom vraagt de stad Zottegem de mening van haar inwoners. In een vragenlijst peilt het onder meer naar de tevredenheid van het aanbod van de bib, maar ook wat er goed en slecht is aan beide locaties. De stad wil zo de heropening in het Kasteel van Egmont nog beter voorbereiden. De vragenlijst is nog tot eind november in te vullen via de website van de stad.