Zottegem en Wichelen ondervinden vertraging bij levering federale filters

De beloofde mondmaskers en filters laten in veel steden en gemeenten op zich wachten. Dat is onder meer het geval in Zottegem en in Wichelen. Normaal gezien zou iedereen rond deze tijd een mondmasker met twee filters moeten krijgen van de federale regering. Maar in de praktijk is dat bijlange niet zo. In Wichelen gaan ze nu filters halen in buurgemeente Laarne. In Zottegem worden op dit moment mondmaskers zonder filters bedeeld. De filters kunnen dan later door de mensen zelf afgehaald worden.