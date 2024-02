Zottegem: dolgedraaide man gooit eigen inboedel naar buiten en probeert eigen appartement in brand te steken

Je bent 18 en je kan zonder veel moeite en zonder problemen rijk worden. Of zo wordt het de jongeren toch beloofd. En zo trappen 'money mules' of 'geldezels' in de val en laten ze criminelen hun bankkaart en -rekeningnummer gebruiken. Zij kunnen zo hun illegaal geld witwassen. En de jongeren houden er honderden euro's per transactie aan over. Het was tot voor kort vooral een Brussels fenomeen. Maar nu duikt het ook op in de Denderstreek. Eén van de slachtoffers is Cedric uit Denderleeuw. Hij getuigt anoniem onder een schuilnaam.