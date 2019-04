De man van 26 die gisteren zwaargewond raakte bij een verkeersongeval in Bazel had gedronken. Hij had 2,71 promille alcohol in het bloed. De man uit Beveren miste met zijn auto een scherpe bocht en knalde frontaal op een betonnen verlichtingspaal. Die brak doormidden en belandde dwars over de straat. In de bochtige Kerkstraat wordt wel vaker te hard gereden. Vlakbij de plaats van het ongeval gebeurden de voorbije jaren al enkele zware ongevallen. Er vielen zo ook al twee dodelijke slachtoffers. Het rijbewijs van de dronken bestuurder is alvast voor 15 dagen ingetrokken.