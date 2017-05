Even werd gedacht aan het 'Wannacry' computervirus, maar dat was gelukkig niet het geval. Toch was het gisteren in de late namiddag even paniek in het AZ Nikolaas toen een groot deel van de computers crashte. Vooral op de spoeddienst lieten de problemen zich voelen. Ambulances werden afgeleid, dokters werd gevraagd geen mensen naar de spoed in Sint-Niklaas door te sturen. Na zes uur behelpen was het probleem rond tien uur 's avonds weer van de baan.