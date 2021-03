Zottegem annuleert speelpleinwerking en alle sportkampen tijdens paasvakantie

Eén van de slachtoffers in metrostation Maalbeek was Johan Van Steen, die afkomstig is uit Opdorp. Hij was die ochtend, zoals gewoonlijk, op weg naar zijn werk. Daar kwam hij nooit aan. In zijn vrije tijd was de vijftiger een creatieveling en gepassioneerd fotograaf. Zijn vrouw bundelde zijn foto's eerder al in een boek. En ze bracht ook een boek met gedichten uit. Het is haar manier om om te gaan met het verlies.