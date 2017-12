Human Interest Zot zotter zotst: Avonturier Jelle Veyt op weg naar nieuwe uitdaging!

Afsluiten doen we vandaag met het levenswerk van een Dendermonds avonturier. Jelle Veyt begint namelijk aan een nieuw stuk van zijn wereldreis. In zijn zeven 'summits of happiness' wil hij de hoogste berg van elk continent bedwingen. Nummer drie in het rijtje is de Cartensz Pyramid op het Idonesische eiland Papoea. Om daar te geraken moet Jelle vanuit Bali eerst wel nog 3000km roeien én een tocht door de jungle ondernemen.