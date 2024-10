Zorgpunt Waasland laat 24 kamers in wzc De Gerda in Sint-Niklaas onbewoond wegens personeelstekort

In Sint-Niklaas voert woonzorgcentrum De Gerda een opnamestop in. 24 kamers blijven tijdelijk leeg staan, want de directie vindt er niet genoeg personeel. Door het personeelstekort moeten bewoners soms lang wachten op hulp. Met deze beslissing wil de directie nu vooral de zorgkwaliteit voor de overige bewoners blijven garanderen. Hoelang de opnamestop zal zijn, is nog niet duidelijk. Het woonzorgcentrum zoekt al langer naar personeel. Zo organiseert het zelf opleidingen en werken ze ook met zij-instromers. Toch is dat nog niet genoeg om voldoende personeel aan te kunnen werven.