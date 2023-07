Het was vandaag opnieuw een tropisch warme dag. En ook dit weekend gaat de thermometer vlotjes boven de dertig graden. Je beschermen tegen de zon is dan belangrijk, als je buiten speelt bijvoorbeeld. Dat weten ze ook op de vakantiekampen van Heyo. Daar hebben ze nu met bijna 4.500 kinderen en 500 monitoren, op in totaal 66 locaties in het land, een poging gedaan om het record ‘simultaan zonnecrème smeren’ te breken. Het huidige record ligt op 2.441 deelnemers en werd in 2019 gevestigd in India. Ook op het kamp in Sint-Niklaas deden ze mee aan de nieuwe recordpoging.