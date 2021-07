Iedereen die in een straal van drie kilometer rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht woont, kan vanaf vandaag z'n bloed laten onderzoeken op sporen van PFOS. Dat is de schadelijke stof die het chemiebedrijf jarenlang heeft geproduceerd en geloosd in de grond. De Vlaamse overheid wil zo zicht krijgen op de impact van de vervuiling op de omwonenden. In totaal wordt bij achthonderd mensen uit de buurt bloed afgetapt. Als de resultaten slecht zijn, zullen ook inwoners uit Beveren, Sint-Niklaas en Kruibeke de kans krijgen om hun bloed te laten onderzoeken.