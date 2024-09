Zoon zat achter het stuur bij het ongeval met de auto in de Dender in Aalst

Er zijn meer details bekend over het ongeval van vorige week vrijdag in Aalst toen een auto in de Dender terecht kwam. In de auto zaten een vader en een moeder samen met hun zoon. Die had nog maar een voorlopig rijbewijs en zat achter het stuur. Hij mocht 2 passagiers meenemen en was wettelijk volledig in orde. Waarom hij plots de controle over de auto verloor en bruusk naar rechts afdraaide en in het water terecht kwam, blijft voorlopig onduidelijk. Een verkeersdeskundige onderzoekt het ongeval waarbij de zoon en de moeder om het leven kwamen.