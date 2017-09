De cocaïnesmokkel in de Antwerpse haven en de Waaslandhaven lijkt bijna niet meer in te dijken. Drugs-criminelen werken zich, volgens de speurders, met drugsgeld op in het zogenoemde establishment. Zo nemen ze strategische plaatsen in bij politie, douane, justitie en in de bedrijfswereld. In vier jaar tijd is de hoeveelheid in beslag genomen cocaïne in de haven al meer dan verzesvoudigd.