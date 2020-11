Media en Cultuur Zondag komt Sinterklaas toe in Sint-Niklaas en gaat hij televisie maken

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Zondag is het zover, dan komt Sinterklaas toe in zijn thuisstad Sint-Niklaas. Zoals u weet geen traditionele ontvangst op de Grote Markt, maar wel een interactieve liveshow. En het is een show met alles op en aan. De Christus Koningkerk is helemaal omgetoverd tot de streambootstudio van Sinterklaas. Wij konden niet wachten tot zondag en daarom gingen wij vanmiddag al eens kijken of alles tijdig klaar geraakt.