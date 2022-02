Zondag kiest u in de Top 053 het beste Aalsterse nummer uit de popgeschiedenis

We hebben voor u nog een lijstje steengoede Aalsterse popmuziek dat in de maak is. Cultureel centrum De Werf in Aalst pakt zondagnamiddag voor de tweede keer uit met de Top 053. Een hitlijst met het beste uit de Aalsterse muziekgeschiedenis. De show wordt gepresenteerd door Aalstenaar en muziekkenner Jonas Decleer en is live in De Werf of via livestream te volgen. En u bepaalt wie de nummer 1 wordt. Vorig jaar was dat verrassend genoeg deze wereldhit.