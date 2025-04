Zondag EK marathon in Leuven, Dendermondenaar Joris Keppens neemt deel: "Je kan aan de zijde lopen van ons, de profs, enorm leuk"

Ja, de renners leggen zondag 260 kilometer af. In eigen land lopen duizenden atleten zondag van Brussel naar Leuven, voor het allereerste Europese kampioenschap marathon. Eén van de deelnemers is Joris Keppens uit Appels, bij Dendermonde. Sportdiëtist én professioneel marathonloper. Met al heel wat mooie plaatsen in tal van loopwedstrijden, verbeterde hij vorig jaar nog zijn persoonlijk record op de marathon, met een tijd van 2 uur en 13 minuten. Door een heup- en peesblessure, zal zo'n toptijd zondag in eigen land niet lukken, maar hij hoopt zich wel te kunnen tonen.