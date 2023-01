Zondag alle ogen gericht op Pauwels Sauzen - Bingoal: "Zowel Eli als Michael maken kans"

We trekken naar Curaçao. Want daar is avonturier Jelle Veyt momenteel gestrand met zijn zeilboot. Zoals u misschien nog weet, is de Dendermondenaar bezig aan zijn Seven Summits-uitdaging. Hij wil de zeven hoogste bergtoppen ter wereld beklimmen. Deze keer is dat Mount Denali in Alaska. Een tocht die hij voor een groot deel dus aflegt met een zeilboot. Maar de boot is stuk en dus zit Jelle vast. Toch hoopt hij volgende week te arriveren in Panama. Dan kan hij beginnen aan zijn fietstocht van 15.000 kilometer.