Bij bioboerderij De Witte Wortel in Denderbelle, dat is een deelgemeente van Lebbeke, hebben ze deze week een uitzonderlijk vondst gedaan. Ze hebben er maar liefst twee rupsen gevonden die zullen ontpoppen tot een doodshoofdvlinder. Die is vooral bekend door de film 'The silence of the lambs'. Dat het diertje voorkomt in onze regio is zeer uniek, want eigenlijk hoort die thuis in meer tropische omstandigheden. Het was dan ook even schrikken toen het kleurrijke insect werd opgemerkt.