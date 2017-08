Nieuws Zomeren in 't Park in Aalst vanaf volgend jaar in nieuw jasje

Volgend weekend vindt in Aalst voor de 15de keer het evenement Zomeren in 't Park plaats. Zondag wordt een familienamiddag en maandag is er een concert van de Aalsterse poplegende John Woolley. Dit laatste parkconcert in Aalst is traditiegetrouw een druk bijgewoonde ontmoetingshappening voor alle Aalstenaars. Maar na dit 15-jarige jubileum zet de organisatie Aalst 69 wel een punt achter het huidige concept van Zomeren in 't Park, en komt er iets nieuws.