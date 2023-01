Zoektocht naar Pfaffmuseum in Beveren blijft duren, Warande blijkt niet geschikt

Het museum over voetballegende Jean-Marie Pfaff komt dan toch niet in de Warande in Beveren. Lange tijd was die plek in de running, maar nu blijkt er geen geschikt pand vrij in het winkelcentrum. Pfaff is sinds vorig jaar op zoek naar een locatie. De ex-doelman van onder meer SK Beveren, Bayern München en de Rode Duivels zoekt nu samen met de gemeente naar een andere locatie in de gemeente.