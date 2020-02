Zoektocht naar mysterieus nachtelijk geluid in omgeving Impe kerkhof

"My Sweet Angel", het lied dat Carolien uit Hamme schreef voor haar overleden zoontje Raphael, is deze ochtend opgenomen in een professionele studio in Waasmunster. Raphael stierf in z'n bedje, hij was toen amper vijftien maanden oud. Carolien deed onlangs een oproep in ons TV Oost nieuws om een opnamestudio te vinden. Vandaag werd haar wens dus werkelijkheid.