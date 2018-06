Zoektocht naar Jean Vercarre leidt speurders naar Wallonië

En dan naar het station van Zottegem. Want daar zijn er klachten over de netheid van de perrons. Niet alle perrons liggen er even proper bij. Op sommige plaatsen staat het onkruid centimeters hoog. De NMBS erkent het probleem. Omdat we geen pesticiden meer mogen gebruiken, moeten we de stations handmatig onderhouden, zegt de woordvoerder. Dat leidt hier en daar tot dit soort toestanden. Maar alle stations worden volgens planning aangepakt, klinkt het. Dat van Zottegem is op drie juli aan de beurt. Nog even geduld, dus.