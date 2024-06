Zoals verwacht, CEO Antoine Gobin verlaat SK Beveren

Voor Antoine Gobin, de CEO van voetbalclub SK Beveren, was het vandaag zijn laatste werkdag op de club. Wat al langer circuleerde, is nu ook bevestigd. Hij heeft in januari zijn ontslag ingediend, en verlaat nu de Freethiel. Gobin heeft de club vier jaar geleid als CEO. Hij werd bij Beveren geplaatst door de Amerikaanse eigenaars van Global Football Holdings. Die holding heeft ook nog andere Europese clubs zoals ADO Den Haag en Brondby in de portefeuille. Sinds september combineerde Gobin zijn functie bij Beveren met een overkoepelende functie bij al die clubs. Daardoor was hij al minder op de Freethiel. Gobin trekt zich terug uit al zijn functies. In zijn tijd bij Beveren heeft hij de club geprofessionaliseerd, weliswaar in zeer moeilijke budgettaire omstandigheden. Maar, na de degradatie van eerste naar tweede klasse, is hij er niet in geslaagd om met Beveren te promoveren. Hij was er wel een aantal keer dichtbij.