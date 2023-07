Zo zag u de burgemeester van Sint-Gillis-Waas nog niet, Maaike De Rudder danst de pannen van het dak op Drieskes Kerremes

Morgen begint in Sint-Gillis-Waas het internationale volkskunstenfestival Drieskes Kerremes. De organisatie zit in de laatste rechte lijn van de voorbereidingen. Drieskes Kerremes is een vijfdaags volksfestival dat om de vijf jaar georganiseerd wordt. Er komen dan verschillende internationale groepen langs om hun tradities in de kijker te zetten. Dit jaar komen er groepen uit Finland, het Baskenland, Tsjechië, Congo, Armenië en Litouwen. Ook de lokale volkskunstgroep Drieske Nijpers doet mee. In de tent kunnen zo'n 500 mensen. Naast volksdansen is er ook een erfgoedmarkt, een salsa-avond en een kindernamiddag. Drieskes Kerremes begint morgen en duurt tot zondag.