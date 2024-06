Zo gaat het nieuwe station van Dendermonde er in de toekomst uitzien

Het station van Dendermonde krijgt een volledige metamorfose. De perrons zullen opgehoogd worden en worden voorzien van liften. Er komen ook twee nieuwe fietsenparkings met in totaal 1.300 parkeerplaatsen. En er wordt een toegangsbrug gebouwd boven de Vondelbeek. Comfort, toegankelijkheid en intermodaliteit staan centraal om het station volledig autonoom te maken. De werken zullen dit jaar van start gaan, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Want NMBS en Infrabel is nog volop op zoek naar een geschikte aannemer. Tegen 2032 zou alles klaar zijn.