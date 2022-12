Zo dadelijk gaat de Verkeersveilige Nacht van start, op meer dan 100 locaties alcohol- en drugscontroles

Straks gaat de 28ste editie van de Verkeersveilige Nacht van start in onze provincie. We hebben het u deze week al verschillende keren verteld. Op meer dan 100 plaatsen in de provincie zullen tot zeven uur morgenochtend alcohol- en drugscontroles gehouden worden. Want er wordt nog te veel gereden onder invloed. Dat bewijzen de meeste recente cijfers. Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar gebeurden er in onze provincie meer dan 500 ongevallen met een bestuurder die gedronken had. Dat is het hoogste cijfer sinds 2018. Ook het gebruik van drugs achter het stuur neemt toe.