Zjangsken gaat Aalsterse jeugd opnieuw waarschuwen voor alcoholmisbruik

In Aalst is vanmiddag opnieuw Zjangsken gelanceerd. Dat is een bekende Aalsterse mascotte die gebruikt wordt om alcoholmisbruik bij jongeren tegen te gaan. In aanloop naar carnaval geen overbodige luxe, vindt de stad Aalst. Ook dit jaar is er een gadget, en dat is deze keer een lichtje. Gilles Van Schuylenbergh, de ontwerper van Zjangsken, en de burgemeester van Aalst overhandigden de eerste exemplaren aan een klas in het Koninklijk Atheneum. In totaal voorziet Aalst zo'n 3.500 exemplaren.