Mobiliteit en Verkeer Zinkpaal aan ingang Doel maakt nog maar eens slachtoffer

embed

Voor de derde keer in nog geen week tijd is er een auto tegen de verzinkpaal in Doel gereden. Die paal staat aan het begin van de Engelsesteenweg. Dat is de toegangsweg naar Doel.