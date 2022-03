Zinkgat op straat door breuk in riolering in Lede

In Lede is een straat in het centrum tijdelijk onderbroken door een wegverzakking in het midden van de weg. In de Zuster Lambertinestraat is een groot zinkgat ontstaan, door een breuk in de riolering. Het water dat bij die breuk vrijkwam, spoelde de ondergrond weg. Daardoor begon het asfalt weg te zakken. In de loop van de week wordt het wegdek hersteld en weer vrijgegeven. Tot die tijd geldt er een parkeerverbod in de straat en wordt er een omleiding voorzien.