Zingt Miley Cyrus nu ook in het Oilsjters?

Miley Cyrus, heeft zich gewaagd aan een Aalsters carnvalsnummer. Het is een verdienstelijke poging, maar wie goed kijkt, die ziet natuurlijk dat er een beetje met de graphics is geprutst. Het is helaas niet echt. Miley Cyrus zingt dus geen Aalsters in deze cover van Flowers over superflitspaal Sammy. Maar, dankzij artificiële intelligentie lijkt het er wel op. Een ideetje van ethisch hacker Inti De Ceuckelaire uit Aalst. Het zorgde alvast voor heel wat hilariteit op sociale media. De Ceukelaire bedacht het nummer en de stunt samen met de losse groep Zjust Ni. En wie goed luistert die herkent zeker de stem van Leonard Santos en Caroline De Bakker.