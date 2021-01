Zin om stoom af te laten? Deze Lokeraar verhuurt mobiele sauna's

In Gijzegem bij Aalst is ook vandaag gezocht naar de meteoriet die er vorige week zou zijn neergedaald. Een team van meer dan 30 geologen, studenten en vrijwilligers is daar de buurt aan het uitkammen. Het is zoeken naar een speld in een hooiberg, want de meteoriet vinden is zo goed als onmogelijk. Het zoekgebied is namelijk een paar vierkante kilometer groot, en het steentje zelf is misschien niet groter dan een kiezelsteen.