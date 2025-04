Zijn portret hangt nu in het stadhuis in Dendermonde, maar wie was burgemeester Léon Bruynincx?

In het salon van het stadhuis van Dendermonde hangt sinds kort een nieuw schilderij, dat jarenlang tot de privéverzameling behoorde van de bekende Dendermondse familie Bruynincx-De Beir. Die heeft het nu aan de stad geschonken. Het gaat om een portret van één van hun voorvaderen, Léon Bruynincx, die burgemeester was van de stad tijdens de eerste wereldoorlog. Bruynincx staat bekend als de man die de Dendermondenaren mee hielp bevrijden uit de Duitse kampen. Hij zorgde er ook voor dat de klokken uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk niet werden omgesmolten door de Duitse bezetter tot wapens. En hij was de enige burgemeester voor wie het Ros Beiaard speciaal is uitgereden, bij zijn aanstelling als burgemeester in 1914, twee maanden voor de Duitsers Dendermonde binnenvielen.