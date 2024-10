Zijn gezicht op zijn verkiezingsaffiche bekladden? van Dirk Abbeloos in Dendermonde mag het

In de strijd om de aandacht van potentiële kiezers, komen sommige politici soms ook eens ludiek uit de hoek. Dirk Abbeloos, cd&v-lijstduwer in Dendermonde, lanceert de wedstrijd 'Pimp My Face'. Hij vraagt mensen zelf om de verkiezingsaffiches, met zijn hoofd erop, te pimpen. Gekke kapsels, een laagje schmink, oorbellen, hoofddeksels of opvallende brillen: het mag allemaal. En dat allemaal om de laatste, stressvolle week richting gemeenteraadsverkiezingen wat luchtiger te maken.