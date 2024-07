Je zou bijna kunnen zeggen dubbelganger. Want toen Tony woensdag met zijn kleindochter naar Plopsaland ging, dacht de wereld écht even dat hij Johnny Depp was. Tony lijkt niet alleen van nature op hem, hij kleedt zich ook al 10 jaar zoals de hollywoodster. En heeft exact dezelfde tatoeages. Het oud zot, zo noemt Tony het zelf. Maar hij geniet wel van de aandacht, want zijn foto is heel de wereld rondgegaan.