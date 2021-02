De coronamaatregelen in ons land worden niet versoepeld. Dat heeft het overlegcomité deze middag bekend gemaakt. Er komt dus geen buitenbubbel, geen perspectief voor de horeca, en ook aan het reisverbod wordt niet gemorreld. Vanaf maandag mogen alle contactberoepen wel heropstarten. Dat was de vorige keer al aangekondigd, dus dat is niet nieuw. Volgens de virologen is het nu niet het juiste moment om versoepelingen in te voeren. De dagopnames in het ziekenhuis stegen recent weer boven de 200, en dat is niet goed. Het overlegcomité last een time-out in van een week en komt volgende week opnieuw samen om de toestand te bekijken.