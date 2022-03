In de Aalsterse ziekenhuizen blijft het aantal opgenomen patiënten op de COVID-afdelingen intussen verder dalen. Er liggen nu 52 patiënten met een coronabesmetting in Aalst, 4 minder dan gisteren. Een week geleden waren dat er nog 66. In totaal, over alle ziekenhuizen in onze de regio, is er vandaag wel een toename ten opzichte van gisteren. Er liggen nu 156 patiënten op de verschillende COVID-afdelingen, 3 meer dan gisteren, maar nog altijd wel 24 minder dan een week geleden. Vooral in het Vitaz in Sint-Niklaas en Lokeren is er een stijging van de druk, met 8 patiënten, naar 48 in totaal. 4 van hen hebben intensieve zorg nodig, dat zijn er 2 meer dan gisteren. In totaal liggen er nu 5 patiënten met corona op intensieve zorg in onze regio.