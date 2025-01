Ziekenhuizen verplichten mondmaskers op kwetsbare afdelingen: "Er is buiten heel veel aan het circuleren"

Moeten we binnenkort terug verplicht een mondmasker dragen als we op bezoek gaan in het ziekenhuis? Sinds de regering vorige week het waarschuwingsniveau voor luchtwegeninfecties opgetrokken heeft naar code oranje, heeft het Sint-Blasius-ziekenhuis in Dendermonde het mondmasker verplicht op alle verblijfsafdelingen. In het VITAZ en bij AZORG wordt het mondmasker dan weer streng aanbevolen op de meest kwetsbare afdelingen, zoals de geriatrie en de materniteit. De maatregelen kunnen verstrengen, als er nog meer besmettingen bijkomen.