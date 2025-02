Ziekenhuizen in regio Vlaamse Ardennen gaan nauwer samenwerken

Het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem gaat in de toekomst nog nauwer samenwerken met de ziekenhuizen van Ronse én Oudenaarde. Dat heeft de ziekenhuisgroepering vzw Zorg bekendgemaakt. Het AZ Glorieux in Ronse en het ziekenhuis in Zottegem werken al enkele jaren nauw samen. En nu zal ook het AZ Oudenaarde daarbij aansluiten. De samenwerking is de beste garantie op kwaliteitsvolle zorg dicht bij huis, klinkt het. De drie ziekenhuizen engageren zich om een gezamenlijk medisch-strategisch plan op te stellen als eerste stap van een integratietraject. Ook op het vlak van zorg en zorgondersteunende diensten is het de bedoeling om samen te werken.