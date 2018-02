In de commissie Sociale Zaken van het federale parlement heeft de organisatie Kom op Tegen Kanker gepleit voor een betere werking van het Asbestfonds. De organisatie vraagt onder meer een vergoeding voor alle slachtoffers van asbest en een aanpassing van de verjaringstermijn. In Sint-Niklaas heeft het stadsbestuur onlangs de goedkeuring gegeven om het asbeststort in de stad te sluiten. In ons land is er naar schatting nog zo'n 3,7 miljoen ton asbest te vinden, in woningen en school- en overheidsgebouwen.