Ziekenhuizen denken eraan om van aanpak te veranderen: "Wie binnenkomt met COVID, gaat niet meer naar aparte corona-afdeling"

Het aantal patiënten dat met een coronabesmetting in de Belgische ziekenhuizen ligt, is voor het eerst in bijna een maand gedaald. Vrijdag waren dat er zo'n 3.820, vandaag zo'n 3.750. In de ziekenhuizen in onze streek is van die daling voorlopig echter nog niet veel te merken. Er zijn nu in totaal 188 patiënten opgenomen op de covidafdelingen. Dat zijn er 16 meer dan vrijdag, en 57 meer dan een week geleden. De grootste stijging zien we in het Vitaz in Sint-Niklaas. Daar zijn dit weekend 12 patiënten met een coronabesmetting bijgekomen. Dat maakt dat het aantal patiënten op de covidafdeling daar op een week tijd meer dan verdubbeld is. Ook op Intensieve Zorg is de druk nog groot, plus 2 dit weekend, naar 16 patiënten in totaal. Een week geleden waren dat er 11.