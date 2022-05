Ziekenhuisopnames van patiënten met corona blijven dalen in de regio

Het aantal mensen dat met een coronabesmetting in het ziekenhuis belandt, blijft dalen. In totaal zijn er nu 153 patiënten opgenomen op de verschillende COVID-afdelingen. Enkel van het AZ Sint-Blasius in Dendermonde konden we geen update krijgen voor vandaag. Daar zijn het nog de aantallen van gisteren. In Aalst is er een daling met 4 patiënten, tot 66. In het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem is er wel weer een lichte stijging op dagbasis, met 2 patiënten. Maar op weekbasis daalt het aantal patiënten ook daar, van 45 vorige week naar 36 vandaag. Op Intensieve Zorg is er op dagbasis geen verandering.