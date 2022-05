Een primeur in Aalst, want in woonzorgcentrum De Gerstjens in Erembodegem zijn vandaag 15 slimme lampen in gebruik genomen. De lampen hangen in de kamers en monitoren de bewoners elke seconde van de dag. Wanneer er iets gebeurt, een val of een andere noodsituatie, dan verwittigt de lamp het personeel zodat er snel kan gereageerd worden. Bewoners worden zo sneller geholpen, en personeel kan efficienter worden ingezet. In Erembodegem hebben de lampen een testfase van anderhalve maand succesvol ondergaan.