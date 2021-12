Ziekenhuisopnames blijven hoog, Jambon wil nog meer verstrengen

Ook het UZ Gent, één van de grootste ziekenhuizen van Vlaanderen, moet nu de helft van haar bedden op intensieve zorg vrijmaken voor coronapatiënten. In totaal worden er daar nu al meer dan 80 covidpatiënten verzorgd, een stijging met 40 procent op een week tijd. Naast het AZ Nikolaas, dat we net al zagen in de reportage, voelen in onze regio ook de andere ziekenhuizen de druk sterk toenemen. Ook in de Aalsterse ziekenhuizen zitten ze aan hun limiet, met 10 patiënten erbij sinds vrijdag, en met 22 patiënten die intensieve zorg nodig hebben. Ook in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem stijgt het aantal patiënten op de covid-afdeling naar 56, 10 meer dan voor het weekend. In Dendermonde zijn er 6 patiënten bijgekomen. Dat maakt een totaal van 263 patiënten op de covid-afdelingen in onze streek, een toename met maar liefst 39 op drie dagen tijd.