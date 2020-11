Gezondheid Ziekenhuiscijfers tonen beetje licht aan het einde van de tunnel

Een beetje licht aan het einde van de tunnel. In de ziekenhuizen in onze streek zien we voor het eerst in lange tijd een positieve trend. Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten over alle ziekenhuizen neemt af met 5, naar een nieuw totaal van 467. Ook de druk op intensieve daalt heel lichtjes. De afname is het grootst in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. Daar daalt het aantal opgenomen coronapatiënten met 7. Maar gisteren noteerden ze daar nog een forse stijging. Ook in de Aalsterse ziekenhuizen zien we een daling. In Dendermonde en in Zottegem stijgt het aantal patiënten dan weer lichtjes. Enkel in de Aalsterse ziekenhuizen zijn er meer mensen kritiek ten opzichte van gisteren.