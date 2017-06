Ziekenhuis Wetteren verliest geriatrie

Een jonge vrouw uit Aalst is door Unizo verkozen tot student-ondernemer van het jaar. Ze heet Marie Van den Broeck, is 23 jaar en ze heeft een bedrijfje opgericht dat krukken en rolstoelen pimpt, My Add On heet dat. Haar eerste uitvinding is 'My Sleeve' of opzetstukjes voor krukken. Die zorgen ervoor dat krukken nooit meer op de grond vallen en zacht aanvoelen in de hand. Marie overtuigde de jury door met zelf ontworpen producten een nieuwe markt te veroveren. Ze is op het idee gekomen door veel met patiënten te praten.