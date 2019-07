Ziekenhuis Geraardsbergen pronkt met hypermoderne scanner

En dan nog even terug naar Geraardsbergen, want in het stedelijk ziekenhuis daar is een gloednieuwe en hypermoderne scanner in gebruik genomen. Een SPECT-CT-scanner. Eigenlijk zijn het twee soorten scanners in één toestel. De traditionele CT-scanner maakt gebruik van röntgenstralen, terwijl een SPECT-scanner elektromagnetische straling opvangt. De nieuwe machine combineert dus beide technologieën. Dankzij deze scanner kunnen dokters nu veel preciezer en sneller een diagnose stellen.