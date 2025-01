Ziekenhuis Dendermonde schakelt sociale werkplaats in om operatiedoeken te recycleren

Ziekenhuizen hebben heel veel afval te verwerken. Zo hebben ze in het Dendermondse AZ Sint-Blasius dagelijks 12 kg aan PMD-afval en 11 kg blauwe sterilisatiedoeken alleen al op het operatiekwartier. Die doeken worden normaal gezien verbrand, maar ze zullen nu gerecycleerd worden. En dat dankzij een samenwerking met dienstenverleningscentrum Blijdorp. In Blijdorp worden de doeken ontstickerd en geplooid. En daarna worden ze verwerkt om nadien in het dashboard van uw auto terug te vinden.