Eén renner die we helaas niet aan het werk zullen zien, is Oliver Naesen. Zijn team Decathlon AG2R La Mondiale liet vanmiddag weten dat Naesen afzegt voor de Ronde. Hij zou ziek zijn. Naesen reed vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen nog naar een zevende plek. Zijn teammakkers en streekgenoten Dries De Bondt en Sander De Pestel staan zondag wel aan de start.