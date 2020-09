Sport Zevenkampster Hanne Maudens uit Wetteren maakt verrassende carrièreswitch

Zevenkampster Hanne Maudens uit Wetteren maakt een verrassende carrièreswitch. Ze stopt per direct met de zevenkamp en ze gaat vol voor de 400 en de 800 meter. Dat vertelt ze in een uitgebreide open brief, die op haar eigen website staat. Maudens is na Nafi Thiam de beste Belgische zevenkampster ooit. Maar stress, blessures en een burn-out hebben haar doen nadenken over haar carrière. Zo waren de technische nummers van de zevenkamp mentaal te belastend voor de Wetterse atlete. In haar brief vertelt ze ook over haar voortdurende gevecht met de weegschaal. Na lang twijfelen geeft ze de zevenkamp nu op, en richt ze haar pijlen op de loopnummers. Maudens was zo goed als zeker van een ticket voor de zevenkamp op de Olympische Spelen. Dat gooit ze nu overboord.