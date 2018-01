Een jonge leerkracht van 26 jaar uit Aalst is met zijn bachelorproef in de prijzen gevallen. Hij wint de prestigieuze Kwinta Bachelor Award, dat is een prijs voor het meest innovatieve eindwerk. Ruben Luyten onderzocht hoe leerkrachten muziek kunnen integreren in hun lessen. Want muziek heeft een meerwaarde en oefent een positieve invloed uit bij het aanleren van moeilijke leerstof. Zo componeerde Ruben zelf liedjes om kinderen tot tien te leren tellen en om meetkundige figuren te leren begrijpen. Dat vertelde hij eerder al in het TV Oost Nieuws.