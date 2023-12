Zeven kerstkinderen geboren in onze regionale ziekenhuizen

Wat beter nieuws dan. In de ziekenhuizen in onze regio zijn er gisteren 7 kerstbaby's geboren. In Aalst mochten ze gisteren, op 25 december, drie baby's verwelkomen. Eéntje in het OLV-ziekenhuis, en twee in het ASZ. Ook in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde dubbel geluk met twee kerstbaby's. Het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem en het Vitaz in Sint-Niklaas tellen elk één pasgeboren kerstkind. Dat brengt het totale aantal in onze regio op zeven kerstkindjes.